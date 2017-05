இந்தியாவில் சீன ஆப்பிள்களுக்குத் தடை... மற்ற நாட்டு ஆப்பிள்களுக்கு எப்போது?

சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் ஆப்பிள்களுக்கு இந்தியாவில் தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதே போல் அமெரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய ஆப்பிள்களுக்கும் தடை விதிக்கப்படுமா என்று எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

According to an official statement from the Indian government, a complete halt of Chinese apple and pear imports will take effect on June 1.