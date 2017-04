ஜாதவ் மரண தண்டனை விவகாரம்.. பாகிஸ்தானிடமிருந்து தீர்ப்பு நகலை கோரும் இந்தியா

இந்தியாவின் முன்னாள் கடற்படை அதிகாரி குல்பூஷன் ஜாதவ் பாகிஸ்தானில் உளவு பார்த்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்டு அவருக்கு அந்நாட்டு நீதிமன்றம் அளித்த மரண தண்டனையின் தீர்ப்பின் நகலை பாகிஸ்தானிடமிருந்து இந்தியா க

English summary

India sought copies of the charge-sheet against former Indian Navy officer Kulbhushan Jadhav and the judgment of the Pakistani military court that sentenced him to death.