உலகின் 6-வது மிகப்பெரிய உற்பத்தி நாடு இந்தியா - மோடி பெருமிதம்

கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகால பாஜக ஆட்சியில் இந்தியப் பொருளாதாரம் பல புதிய உச்சங்களை தொட்டுள்ளது என மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

We have become 6th largest manufacturing country in the world: PM Narendra Modi