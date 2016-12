ரயில்களில் ஆர்ஏசி இருக்கைகள் அதிகரிக்க திட்டம்- ஜன. 17 முதல் அமல்

ரயில்களில் ஆர்ஏசி இருக்கைகள் ஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்கப் போவதாக ரயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. ஜனவரி 17 முதல் இது அமல்படுத்தப்பட உள்ளது.

English summary

Indian Railways has decided to increase Reservation Against Cancellation (RAC) berths in all trains. The enhanced RAC accommodation will be available in trains in which booking will be opened from 16th January, 2017.