ஆபத்து காலங்களில் நாட்டை காப்பாற்றிய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்.. ஐஎன்எஸ் விராட் விடை பெறுகிறது!

இந்திய கப்பற்படையில் பணியாற்றி வந்த உலகின் பழைமையான விமானம் தாங்கிக் கப்பலான ஐ.என்.எஸ் விராட் இன்று பணியிலிருந்து ஒய்வு பெறுகிறது.

English summary

India's first aircraft carrier ship INS Virat is going to retire today at Mumbai Dockyard by this evening.