ரூ.3720 கோடி செலவில் ஜம்முவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இரட்டை சுரங்கப்பாதை.. இந்தியாவிலேயே மிக நீளமானது!!

ஜம்மு-ஸ்ரீநகர் இடையே 3720 கோடி ரூபாய் செலவில் இந்தியாவிலேயே மிக நீளமான இரட்டை சுரங்கப்பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

India's longest surface tunnel at Chenani in Jammu's Udhampur district is complete. The 9-km-long tunnel passes through the Himalayas on Jammu- Srinagar National Highway and will be open to traffic soon following successful completion of trial run.