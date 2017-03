ரூ. 3.5 கோடி செலவில் நாட்டிலேயே மிக உயரமான கொடிக்கம்பத்தில் தேசியக்கொடி.. எங்கே தெரியுமா?

நாட்டிலேயே பஞ்சாபில் மிக உயரமான கொடிக்கம்பத்தில் தேசியக்கொடி ஏற்றப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 10:30 [IST]

English summary

Nation's biggest tricolor measuring 120 feet length 80 feet Breadth was unfurled Sunday at country's tallest 360 feet long flagpole at Attari international border.