4000 கி.மீ வரை பாய்ந்து துல்லியமாக தாக்கும்.. அக்னி-4 ஏவுகணை சோதனை வெற்றி

அணு ஆயுதங்களை தாங்கிச் செல்லும் அக்னி 4 ஏவுகணை சோதனையை இந்தியா வெற்றிகரமாக நடத்தியுள்ளது. அக்னி 4 ஏவுகணை 4000 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் வல்லமை கொண்டது.

English summary

India today successfully test fired the Agni IV nuclear capable ballistic missile that has a range of up to 4,000 km. This missile will be added in Military as soon as possible says DRDO