போருக்குத் தயாராக இருங்கள்.. வீரர்களுக்கு ராணுவ தலைமைத் தளபதி எச்சரிக்கை

எல்லையில் பணியாற்றும் வீரர்கள் எப்போது போர் வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று ராணுவ தலைமைத் தளபதி பிபின் ராவத் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

Rawat said India will continue to face conventional or non-traditional forms of warfare and the armed forces will have to be ready to deal with any such challenge.