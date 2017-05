பாகிஸ்தான் எல்லையில் இந்திய ராணுவம் அதிரடி தாக்குதல்.. பதுங்கு குழிகள் மீது குண்டு மழை!

பாகிஸ்தான் எல்லையில் இந்திய ராணுவம் அதிரடி தாக்குதல் தாக்குதல் நடத்தி வருவதால் பெரும் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

The India Army on Tuesday stated that counter-infiltration operations in Kashmir have been successful with damage caused to Pakistan posts. Maj Gen Ashok Narula, the spokesperson of the Army told reporters that Pakistan troops supporting infiltration have been given a befitting reply. During counterinsurgency operations at Nowshera, Pakistan posts have been destroyed.