ராணுவ வீரர்களின் உடலை சிதைத்தது காட்டு மிராண்டித்தனமானது.. பாக்.கிற்கு அருண் ஜேட்லி கடும் கண்டனம்

பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் செயலுக்கு மத்திய நிதி மந்திரி அருண் ஜெட்லி கடும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Pakistan army’s border action teams crossed into the Indian side along the LoC in Poonch district, killing 2 Army jawans and mutilating their bodies.