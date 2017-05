வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவை அரசு ஏற்கும் திட்டத்திற்கு தேர்தல் ஆணையம் கடும் எதிர்ப்பு

வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவை அரசே ஏற்கும் திட்டத்துக்கு தேர்தல் ஆணையம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து உள்ளது.

English summary

The Indian Election Commission has told a parliamentary committee that it does not support state funding of elections but instead seeks 'radical' reforms in the way funds are spent by all political parties.