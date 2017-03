இன்று உலக தூக்க தினம் - இந்தியர்கள் எத்தனை மணிநேரம் உறங்குகிறார்கள் தெரியுமா?

கடினமாக உழைக்கும் இந்தியர்கள் உலகிலேயே குறைவான மணி நேரம் உறங்குவதாக சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Indians are some of the poorest sleepers in the world, clocking in an average of 6.55 hours a night a study has revealed