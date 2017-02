10 வது ஐபிஎல் தொடர்.. பிப்ரவரி 20ல் வீரர்கள் ஏலம்!

2017 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடருக்கான வீரர்கள் ஏலம் பெங்களூருவில் வருகிற பிப். 20-ம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The players auction for the 10th edition of the cash-rich Indian Premier League (IPL) will be held on February 20 in Bengaluru, it was officially confirmed on Friday