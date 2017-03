வெறும் 51 வாக்குகள் பெற்று முதல்வர் இபோபி சிங்கிடம் படுதோல்வியடைந்தார் இரோம் ஷர்மிளா

மணிப்பூர் சட்டசபை தேர்தலில் முதல்வர் இபோபி சிங்கை எதிர்த்த போட்டியிட்ட இரோம் ஷர்மிளா படுதோல்வியடைந்தார்.

English summary

Irom Sharmila loses to CM Ibobi Singh, gets just 51 votes in Thoubal in Manipur Assembly Election.