ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு.. புதிய ஆப் அறிமுகம் செய்தது ஐ.ஆர்.சி.டி.சி. !

ரயில் டிக்கெட்டுகளை வேகமாக முன்பதிவு செய்ய புதிய செயலி ஒன்றை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகம் செய்துள்ளது.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 23:59 [IST]

English summary

central Railway minister Suresh Prabhu on Tuesday released the new passenger mobile application named ‘IRCTC Rail Connect app’