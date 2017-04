ஆந்திரா கவர்னர் நரசிம்மன் அடுத்த துணை ஜனாதிபதியா?

துணை ஜனாதிபதியாக ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களின் ஆளுநரான நரசிம்மன் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Andra pradesh governor Narasiman may be elected as vice president of India. Narasiman born in Madras Presidency and had his higher education in Madras Presidency college.