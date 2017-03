மதிய உணவு திட்டத்துக்கு ஆதார் எண் கட்டாயம்... சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவை மீறுகிறதா மத்திய அரசு?

அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும் மதிய உணவுத் திட்டத்துக்கு ஆதார் எண் கட்டாயம் என்ற மத்திய அரசின் அறிவிப்பானது சுப்ரீம் கோர்ட்டின் விதிமுறையை மீறும் வகையில் உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியா

On Saturday the Ministry of Human Resource Development announced that the midday meal would no longer be free for those children without an Aadhaar card. The rule was made applicable to the cook cum helpers as well. Further it was stated that children must be enrolled in the Aadhar scheme by June 30, if they were to get a free meal. In this context one must go back to the Supreme Court's judgment of 2014 on the issue.