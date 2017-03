ஹமீத் அன்சாரி பதவிக்காலம் முடிகிறது.. புதிய துணை ஜனாதிபதி சாய்ஸ் யார் தெரியுமா?

துணை ஜனாதிபதி தேர்தலில், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஹுகும்தேவ் நாராயண் யாதவ், பாஜகவின் சாய்ஸ் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

The term of the vice president will end this year and the BJP has already started discussing who the next person would be. There has been a name in circulation for sometime and according to sources, Hukumdev Narayan Yadav could be a front-runner to the post of vice president.