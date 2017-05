சென்னை, டெல்லி, மும்பை ரயில் நிலையங்களை தகர்ப்போம்... ஐ.எஸ். தீவிரவாதிகள் மிரட்டல்!

இந்தியா முழுவதும் உள்ள ரயில் நிலையங்களில் குண்டுகள் வெடிக்கும் என்று தீவிரவாதிகள் மிரட்டல் வீடுத்துள்ள நிலையில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்துமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

IS threat Mail from unknown persons to Govt. Security tightened at Chennai, Mumbai, Hyderabad,delhi, Railway stations.