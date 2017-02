ஒரே நேரத்தில் 104 செயற்கைக்கோளை ஏவி உலக சாதனை படைத்தது இஸ்ரோ

ஒரே நேரத்தில் 104 செயற்கைக் கோள்கள் விண்ணில் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டதன் மூலம், ரஷ்யாவின் விண்வெளி சாதனையொன்று முறியடிக்கப்பட்டது.

English summary

ISRO creates World record. 104 satellites launched in a single mission. Last record was Russia 37 satellites.