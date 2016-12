நாடு முழுவதும் நடந்த சோதனையில் ரூ.86 கோடி புதிய ரூபாய் நோட்டுகள் உள்பட ரூ.428 கோடி பறிமுதல் !

நவம்பர் 8-ம் தேதிக்கு பிறகு நாடு முழுவதும் வருமான வரித்துறை நடத்திய சோதனையில் ரூ.86 கோடி புதிய ரூபாய் நோட்டுகள் உள்பட ரூ.428 கோடி பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 20:17 [IST]

English summary

over Rs 3,185 crore of un-disclosed income has been detected while Rs 86 crore worth new notes have been seized by the Income Tax department as part of country