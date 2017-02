ரூ.5 லட்சம் டெபாசிட் செய்த சீனியர் சிட்டிசன்கள் அச்சப்பட வேண்டாம்.. ஐடி அபயம்

வங்கிகளில் மூத்த குடிமக்கள் ரூ.5 லட்சம் வரையில் டெபாசிட் செய்திருந்தால், விசாரணை கிடையாது என வருமான வரித்துறை சலுகையை அறிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The senior citizens who were deposited more than Rs. 5 Lakhs in Banks will not be probed, says IT dept.