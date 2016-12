நாடு முழுவதும் நடத்தப்பட்ட ஐடி ரெய்டில் ரூ.550 கோடி கருப்பு பணம் சிக்கியது !

நாடு முழுவதும் வருமான வரித்துறையினரால் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் ரூ550 கோடி கருப்பு பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 22:14 [IST]

English summary

IT dept has seized Rs 550 Cr out of which Rs 105 Cr is in new currency, IT department sources said