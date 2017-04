கர்நாடகாவில் அதிரடி...கல்யாண கோஷ்டி போல நுழைந்து ப.சிதம்பரம் உறவினர் நிறுவனங்களில் ரெய்டு!

மாநிலத்தின் மலைப்பகுதி, மாவட்டமான குடகு மாவட்டத்தின், குஷால்நகர் பகுதியில் எஸ்.எல்.என் குரூப் தொழில் நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த குரூப், விஸ்வநாதன் மற்றும் சாத்தப்பன் என்பவர்களால் நடத்தப்படுகிற

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 10:55 [IST]

English summary

Income tax (IT) department officers conducted simultaneous raids on 11 branches of SLN Group of Kushalnagar in Kodagu district which is owned children of former union finance minister, P Chidambaram's sister.