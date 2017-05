ரூ1,000 கோடி நில மோசடி புகார்: லாலு பிரசாத் யாதவ் வீட்டில் ஐடி ரெய்டு...பரபர பீகார் அரசியல்

முன்னாள் பீகார் மாநில முதல்வர் லாலு பிரசாத் தொடர்பான இடங்களிலும் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.லாலு பிரசாத் யாதவின் உறவினர்களுக்குச் சொந்தமான இடங்களிலும் ஐ.டி. சோதனை நடக்கிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The I-T department conducted raids and surveys at 22 locations in Delhi, Gurugram on the charges of Benami land deals worth Rs 1000 crore, involving Lalu Prasad Yadav.