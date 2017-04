ராணுவ வீரர்கள் மீது விழும் ஒவ்வொரு அடிக்கும் 100 ஜிகாதிகள் கொல்லப்பட வேண்டும்: கம்பீர் ஆவேசம்

நமது ராணுவ வீரர்கள் மீது விழும் ஒவ்வொரு அடிக்கும் பதிலடியாக 100 ஜிகாதிகள் கொல்லப்பட வேண்டும் என கம்பீர் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Jammu and Kashmir belongs to us. Whoever wants azadi (freedom) can leave now," is what ace cricketer, Gautam Gambhir had to say. Gambhir took to his Twitter account to say that Anti-Indians have forgotten that our flag also stands for saffron-fire of our anger, white, shroud for jihadis, green-hatred for terror.