உ.பி. சட்டசபை தேர்தல்.. சிறையில் இருந்தே அமோக வெற்றி பெற்ற சுயேச்சை வேட்பாளர்

உத்தரப்பிரதே சட்டசபை தேர்தலில் சிறையில் இருந்தபடியே வெற்றி பெற்றுள்ளார் சுயேச்சை வேட்பாளர் அமன்மணி திரிபாதி.

English summary

Jailed Aman Mani wins in up election, he was accused of his wife Sara Singh’s murder case