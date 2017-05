கேஜ்ரிவாலிடம் ரூ.10 கோடி நஷ்ட ஈடு கேட்டு வழக்கு போட்ட அருண்ஜேட்லி.. எதுக்கு தெரியுமா?

தனது பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தி விட்டதாக கூறி கேஜ்ரிவால் மீது அருண்ஜேட்லி புதிதாக ஒரு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

English summary

Arun Jaitley had filed the civil defamation suit seeking Rs 10 crore damages from Arvind Kejriwal and five other AAP leaders for accusing him of financial irregularities in the Delhi