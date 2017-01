ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை கேட்கிறது விலங்குகள் நல வாரியம்.. அப்போ சிவசேனாதிபதி சொன்னது பொய்யா?

கார்த்திகேய சிவசேனாதிபதி கூறுகையில், விலங்குகள் நலவாரியம் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்காது. இனிமேல் பிரச்சினை இல்லை என்று அடித்துக் கூறியிருந்தார்.

English summary

Animal Welfare Board animal rights activists move SC challenging validity of Act passed by Tamil Nadu assembly allowing Jallikattu, which is a shocking development for pro Jallikattu protesters as Karthikeya Sivasenathipathi assures AWB won't comes on the way to hold Jallikattu.