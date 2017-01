100க்கும் மேற்பட்ட காளைகளுடன் சந்திரபாபு நாயுடுவின் சொந்த ஊரில் தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு!

தடையை மீறி ஆந்திர மாநிலத்திலும் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற்றது. அதில் 100க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் விரட்டப்பட்டன.

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 14:42 [IST]

English summary

A group of youth today conducted Jallikattu in Naravaripalli, which is hometown of Chief Minister Chandra Babu Naidu, in Andra Pradesh.