குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுடன் அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டது ஜல்லிக்கட்டு சட்டம்

குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுடன் ஜல்லிக்கட்டு சட்டம் அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. நாட்டு மாடு இனங்களை காக்கும் வகையில் சட்டம் இயற்றப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jallikattu law with the consent of the President published in the Gazette. The law was passed to protect the cow species.