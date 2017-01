ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் நல்லதே நடக்கும் என்கிறார் ஓபிஎஸ்... எப்போது நடக்கும்?

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று பிரதமர் மோடியை சந்தித்த பின்னர் பேசிய முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

English summary

All is well in Jalliakkattu but wait and see said TamilNadu Chief Minister O.Panneer Selvam.