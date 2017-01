ப்ரீ செக்ஸை முன்வைத்து ஜல்லிக்கட்டு புரட்சியை விமர்சித்த ராதாராஜன் மீது போலீசில் புகார்

பரீ செக்ஸை முன்வைத்து ஜல்லிக்கட்டு புரட்சியை விமர்சித்த 'நாய்' ஆர்வலர் ராதாராஜன் மீது சென்னை போலீசில் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Jallikattu supporters today filed a complaint against PETA Radha Rajan who was behind the ban on Jallikattu.