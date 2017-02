சொத்துக் குவிப்பு தீர்ப்பு: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மீண்டும் கேட்ட வக்கீல்..வரும் போது சொல்வோம்..நீதிபதி

சொத்துக் குவிப்பு தீர்ப்புகுறித்து தீர்ப்பு வரும் போது தெரிய வரும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட் கூறியுள்ளது.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 13:17 [IST]

English summary

Karnataka once again sought to remind the Supreme Court about the verdict in the Jayalalithaa disproportionate assets case. Dushyanth Dave who appeared for the state of Karnataka sought to know about the order. He said that he is unable to enter into the court as it is too crowded. The court however told him, " you will come to know when we pass an order."