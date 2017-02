சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் தீர்ப்பை வேகப்படுத்திய தவே!

வழக்கறிஞர் துஷ்யந்த் தவே, நினைவூட்டலுக்கு பிறகே, இன்னும் ஒரு வாரத்தில் சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் தீர்ப்பு வெளியிடப்படும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட் தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Senior Counsel Dushyant Dave who argued for Karnataka made a mention before the court that it was his unpleasant duty to remind the bench about the verdict. He sought to know when the verdict that was reserved over three months back would be pronounced. Verdict assumes importance in the wake of Sasikala Natarajan likely to assume office as chief minister of Tamil Nadu.