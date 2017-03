தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சனை தீருமா... சுஷ்மா சுவராஜுடன் ஜெயக்குமார் சந்திப்பு

தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சனை தொடர்பாக, மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் தமிழக நிதித் துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார்.

English summary

Minister of fishery Jayakumar meets Union Minister Sushma Swaraj to discuss about Tamil fisherman issue today.