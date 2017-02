இறந்து போனாலும் ஜெயலலிதாவும் குற்றவாளியே.. குற்றம் குற்றமே..!

சொத்துக் குவிப்பு வழக்கின் தீர்ப்புப் படி மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவும் குற்றவாளிதான்.

English summary

The SC verdict in the DA case has convicted late Jayalalitha too. The bench has confirmed the fine of Rs 100 cr, slapped on Jayalalitha.