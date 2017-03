ஜெ.மரணம் குறித்து மருத்துவக் குழு அறிக்கை ஓ.பன்னீர் செல்வத்திடம் தான் முதலில் கொடுக்கப்பட்டதாம்!

ஜெயலலிதா மரணம் குறித்த அப்பலோ மருத்துவர்களின் அறிக்கை முதன்முதலில் ஓ.பன்னீர் செல்வத்திடம் கொடுக்கப்பட்டது என இன்று வெளியான ஜெ.யின் மருத்துவ அறிக்கையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 19:04 [IST]

English summary

Jayalalitha's death report which was prepared bu apollo doctors was first given to O.Panneer selvam , said in tamilnadu government. Tamilnadu government released medical report of Jayalalitha.