ஜெயலலிதாவின் உயிர் பிரிந்தது டிசம்பர் 5-ஆம் தேதிதான்.. சொல்கிறது தமிழக அரசு

டிசம்பர் 5-ஆம் தேதிதான் ஜெயலலிதாவின் உயிர் பிரிந்தது என்று எய்ம்ஸ் மருத்துவ அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு கூறியுள்ளது.

English summary

The Honourable Chief Minister Jayalalitha was died only on December 5, says TN Govt quoting AIIMS report.