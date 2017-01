சிமி கார்வெலுக்கு ஜெயலலிதா எழுதிய நன்றி கடிதம்-18 ஆண்டுகளுக்கு பின் ரிலீஸ் செய்தார்!!

நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் சிமி கார்வெலுக்கு மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா நன்றி தெரிவித்து எழுதிய கடிதத்தை சிமி கார்வெல் தற்போது தனது டுவீட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Simi Garewel shares letter which is written by Jayalalitha in 1999 for the in terview with Simi. Now Simi has shared the that letter on twitter.