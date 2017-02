சொந்தம் இல்லா விட்டாலும் சொத்து சேர்க்கவே ஜெ.,உடன் சசிகலா தங்கினார் - சுப்ரீம் கோர்ட்

சொந்தங்களாக இல்லாவிட்டாலும் போயஸ் தோட்டத்தில் தங்கி ஜெயலலிதா உடன் சசிகலா, இளவரசி , சுதாகரன் கூட்டுச்சதி செய்து சொத்து சேர்த்தது உறுதியாகியுள்ளதாக சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகள் கூறியுள்ளனர்.

Wednesday, February 15, 2017

Jayalalithaa did not accommodate Sasikala out of some philanthropic urge but with cold-blooded calculation to keep herself secure from any legal complications, which may arise from their criminal activities. The four accused were hatching one criminal conspiracy after another at Poes Garden to launder ill-gotten wealth the judgment also read.