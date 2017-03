உயிருக்குப் போராடிய நிலையிலும் காவிரி குறித்து விவாதித்தாராம் ஜெ... சொல்கிறது தமிழக அரசு

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு எய்ம்ஸ் மருத்துவர்கள் அளித்த சிகிச்சைகள் குறித்த அறிக்கை டெல்லியில் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 18:38 [IST]

English summary

Formenr chief minister jayalalithaa discuss about cauvery issue while she was admitted in apollo hospital