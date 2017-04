ஜெ. குற்றவாளியே- திட்டவட்டமாக சொல்லும் சட்டவல்லுநர்கள்! படமும் வைக்க முடியாது- மண்டபமும் கிடையாது!

சொத்து குவிப்பு வழக்கில் ஜெயலலிதா குற்றவாளிதான் என திட்டவட்டமாக கூறுகின்றனர் சட்டவல்லுநர்கள். அதனால் ஜெயலலிதா படத்தை அரசு அலுவலகங்களில் வைக்கவே முடியாதாம்.

English summary

The SC had rejected Karnataka's review which had sought to reverse the order of abatement against Jayalalithaa. The court while holding Jayalalithaa guilty in the disproportionate assets case had however abated the sentence and the fine of Rs 100 crore since she was dead.