ஜெ.விற்கு அளித்த சிகிக்சை என்ன.. எய்ம்ஸ் குழுவின் அறிக்கை டெல்லியில் மாலை வெளியீடு

மறைந்த ஜெயலலிதாவிற்கு எய்ம்ஸ் டாக்டர்கள் கொடுத்த சிகிச்சை குறித்த அறிக்கை இன்று மாலை டெல்லியில் வெளியிடப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jayalalithaa’s medical report will be released today in Delhi by TN health secretary Radhakrishnan.