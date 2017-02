தெலுங்கானாவில் உள்ள ஜெ. வீட்டை ஆட்டைய போட்ட சசி... சொத்து வரி கட்டாததால் நோட்டீஸ்!

தெலுங்கானாவில் உள்ள ஜெயலலிதா வீட்டை தன்னுடையதாக மாற்றியுள்ளார் சசிகலா. அந்த வீட்டுக்கு தற்போது சொத்து வரி கட்ட கோரி சசிகலாவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 11:28 [IST]

English summary

The house in Secunderabad West Marredpally which was owned by Late Jayalalithaa now changed in the name of Sasikala.