ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தில் கையெழுத்திட டெல்லி வந்தனர் ஜெம் நிறுவன அதிகாரிகள்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தில் கையெழுத்திட ஜெம் நிறுவன அதிகாரிகள் டெல்லிக்கு வருகை தந்துள்ளனர். மத்திய பெட்ரோலியத்துறை இணை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் முன்னிலையில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக உள்ளது.

English summary

Central govt allowed Jem Laboratories ltd to take hydrocarbon in Neduvasal. so the officials of that company arrived Delhi to ink the hydrocarbon pact in presence of Minister of state petroleum and natural gas Dharmendra Prathan.