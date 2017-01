திருமணம் செய்ய மறுத்த காதலனை இளம்பெண் என்ன செய்தார் தெரியுமா?

வேறு ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்ய முயன்ற காதலனின் மர்ம உறுப்பை இளம்பெண் வெட்டிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 20:28 [IST]

English summary

A jilted woman allegedly bobbitised her 23-year-old lover for planning to marry another girl at Naugawan village of Sidhi district of Madhya Pradesh.