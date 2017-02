மார்ச் 31க்கு பிறகு இலவசம் கிடையாது.. சலுகை தொடர ஜியோ பிரைம் திட்டத்தில் சேருங்கள்: முகேஷ் அம்பானி

மும்பையில் ஜியோ பிரைம் திட்டத்தை ரிலையன்ஸ் நிறுவனத் தலைவர் முகேஷ் அம்பானி இன்று அறிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Reliance Jio introduces new Jio Prime scheme priced at Rs 99 for a year. The Prime users subscribing before 31 March 2017