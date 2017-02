மட்டனோ, சிக்கனோ.. அளவா இருக்கனும்.. காஷ்மீரில் திருமண விருந்து + விருந்தினர்களுக்கு கட்டுப்பாடு!

ஜம்மு - காஷ்மீரில் திருமணத்திற்கு விருந்தினர்களை அழைக்க அரசு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.

English summary

jammu and Kashmir government on Tuesday announced a number of restrictions to curb the wastage at social, government and private gatherings, especially weddings to prevent wastage of food.